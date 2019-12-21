台中市石岡區發生酒駕肇逃事故，肇事者後來自撞陷昏迷。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

台中市石岡區20日深夜發生酒駕交通事故，管姓男子騎乘機車從巷口出來，與直行豐勢路的林姓女騎士衝撞，雙方倒地，後方徐男騎車未注意有車禍，不慎撞上林女機車後也倒地，而肇事的管男則負傷騎車逃逸，撞上路旁水溝蓋後昏迷，東勢警分局表示，管男酒測值已超標，目前在醫院搶救中，正確肇事原因待釐清。

東勢警分局指出，20日22時39分石岡區豐勢路梅子巷口發生車禍，56歲管姓男子騎機車從巷口出來，與直行豐勢路的31歲林姓女騎士相撞，而後20歲徐男騎機車因未注意前方有車禍，而撞上林女機車後倒地。

管男在肇事爬起來負傷騎車往東勢方向逃逸，撞上路旁水溝蓋後倒地昏迷，目前管男在榮總搶救、林女送署豐醫院、徐男在東農醫院就醫。管男經抽血檢驗酒測值已超過法定標準，警方依規定移送偵辦。

東勢警分局表示，本案發生時，亦同時在東勢區、新社區等地點執行取締酒駕專案，時值歲末年終，民眾飲宴機會增加，警方呼籲， 酒後駕車易造成傷亡，就酒後駕車行為持續強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

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(中時 )