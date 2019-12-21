苗栗縣國民黨籍立委候選人陳超明、徐志榮21、22日聯合舉辦氣墊遊樂園活動，請來藝人周杰倫挑戰過的紫色大怪獸籃框助陣，吸引親子目光。（巫靜婷攝）

國民黨籍立委候選人徐志榮的夫人王慧珍到場致意，不忘為總統候選人韓國瑜催票。（巫靜婷攝）

國民黨籍立委候選人陳超明、徐志榮21、22日聯合舉辦氣墊遊樂園活動，在遊戲入口設置分別擺設6大政見看板，搶攻親子選票。（巫靜婷攝）

國民黨籍立委候選人陳超明、徐志榮21、22日聯合舉辦氣墊遊樂園活動，完成6關卡者可獲得益智積木1份。（巫靜婷攝）

選戰倒數，國民黨籍立委陳超明、徐志榮21日在竹南運動公園，聯合舉辦「親子有愛．幸福作伙來」活動，安排6座氣墊遊樂設施，搭配6項青年及兒少福利政見，搶攻親子票源，雖然上午天公不作美，竹南頭份地區下起陣陣細雨，遊樂設施因溼滑暫不開放，但仍吸引數對親子到場同歡，徐志榮的夫人王慧珍也到場致意，陪伴小朋友們熱歌勁舞。

陳超明、徐志榮將6大政見融入樂園，在各氣墊遊戲關卡設計闖關活動，全數完成者即可獲益智積木1份，政見內容包含0到6歲國家養、政治遊說公開透明、工者有其屋、弱勢有照顧、青年有發展、產業有投資，在遊戲入口設置看板，增加政見曝光度，吸引親子票。

王慧珍表示，現在3C產品太多，為了讓年輕朋友及小朋友們遠離3C，多踏出戶外遊憩，對他們的眼睛、健康、腦力都是非常好的，這次徐志榮競選特別重視兒少及老人福利，小朋友是未來的希望，所以寧願將競選經費花在親子活動，讓家長多陪著孩子成長，共享天倫之樂，親子關係緊密最強調的部分。

陳超明說，政見主要倡導0到6歲由國家幫忙扶養政策，讓選民了解孩子是我們下一代的希望，但少子化問題相當嚴重，也變成國安問題，雖然天公不作美，但是我們仍然持續推動，希望讓所有鄉親能了解2名候選人共同推動的政見。陳超明競選團隊預告，親子活動22日還有1天，也歡迎親子好朋友共襄盛舉。

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(中時 )