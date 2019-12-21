立院目前正配合大選停會，雖將在31日復會處理《反滲透法》，但原則上，第九屆立院會期已經告一段落。依立院「屆期不連續」規定，排隊待審、未完成三讀的法案都將失效，成遺珠之憾。清點本屆立院「遺珠之憾」法案，《再生醫療法》是相當特殊個案；該法案雖是民生法案，沒有藍綠意識形態之爭，衛福部也樂觀其成，但因民進黨團「內亂」，最後仍功虧一簣。

再生醫療是將細胞、基因用於人體構造或功能的重建與修復，因被形容是「癌症病人的最後曙光」，成為國際醫學研究熱門議題，相較於美、日等國早已展開研究、並開始臨床使用，也已經有成功治療癌症的經驗，但台灣仍無法合法上路。

政院雖早在去年10月就通過《再生醫療製劑管理條例》草案送立院審查，但因「再生醫療」究竟是「製品」或「製劑」的定義，背後涉及了由醫師界或藥師界主導的問題，涉及的利益太大，雙方激烈角力。雖然藍委陳宜民、綠委邱議瑩都希望先完成立法、拯救病患，但民進黨不分區立委、現任中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源堅持杯葛，最後難以立法，只能等下屆立院「從頭再來」。

邱泰源曾在衛環委員會審查《再生醫療法》時，堅持再生醫療製劑，應以「製品」訂定之，理由是再生製劑是由醫師打回到病患身上「無需經過中間藥師的調劑階段」，強烈反對衛福部主張「製劑」的設計，因為一旦依法定義為「製劑」，將會由藥師主導；邱泰源甚至還曾嗆聲「我說難聽一點，（再生製劑）就像輸血不需藥師經手。」呼籲衛福部不要侷限在再生製劑一詞，也不應只由《藥事法》管理。

但同為民進黨的立委邱議瑩卻不滿邱泰源刻意杯葛，嗆聲，使用「製劑」一詞可以回歸《藥事法》管理，而「製品」一詞定位模糊，須回頭修數十、數百條法令，曠日廢時，再生醫療發展將因此嚴重延宕，癌症病人根本等不及立委慢慢修法。

邱本身曾罹患癌症，談到激動處曾一度公開落淚、懇求立委別再杯葛，衛福部食藥署長吳秀梅也曾爆氣表示：「改成製品，再生醫療製品的主管機關就是經濟部了！」，但仍無法說服邱泰源，隨著被視為「英系」立委的邱泰源下屆立委將續任不分區立委，為了顧及醫師界選票，民進黨團也決定別捅《再生醫療法》馬蜂窩，讓它在本屆立院確定無法過關。

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(中時電子報)