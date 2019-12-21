雖然中國大陸國家主席習近平20日晚剛與美國總統川普通話，嚴正關切美方近期干涉港台等內政，不過川普就在同日正式簽署2020財政年度國防授權法，其中首度關切北京對台灣大選的干預，並要求國家情報總監與國防部在台灣大選後提交相關報告。

美國聯邦眾議院與參議院相繼於11日與17日通過2020財政年度國防授權法，川普20日晚間在搭機前往佛羅里達州歡度耶誕假期前，於美軍安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）正式簽署這項法案。

據《中央社》報導指出，2020財政年度國防授權法要求美國國家情報總監在2020年台灣大選後45天內，應向國會相關委員會針對北京干預或破壞選舉而進行的行動以及美國為阻止此類行動所做的努力提交報告，其中應描述美國情報機構如何努力協調技術與物質，支援台灣辨認、遏止與打擊北京的影響行動，以及協助台灣增進能力，以遏止外部勢力損害自由公平選舉。

報告也須評估北京行動的程度與細節，提供支持對象清單，並說明每個受支持單位的作用，確認北京的策略、技術與程序。

除了情報部門外，法案也要求美國國防部長在法案頒布180天內，必須向國會軍委會提交報告，內容包括成立高階、跨部會美台工作小組，以協調因應新興網路安全議題的可行性；討論美國國防部與台灣進行網路安全活動的現行與未來計畫；美台就網路安全建立、執行或實施協議所遇到的障礙討論等。

另外，法案中的國會意見也要求，在台灣關係法審查方面，國防部長與國務卿應檢討大陸政府或中國共產黨是否採取包括軍事、經濟、訊息、數位、外交或任何其他形式脅迫，以影響台灣人民安全或社會及經濟體系、兩岸軍事平衡以及台灣的未來繼續取決於和平方式的期待。

國會意見指出，美國應支持台灣透過美國的對外軍售、武器直接商業銷售與產業合作獲取國防項目與服務，重點在反艦、海防、反裝甲、空防、海軍防禦與靈活指揮與控制能力，支持台灣不對稱防衛戰略的彈性指揮與控制能力。

法案也對美國國防部長提出建議，包括應推動加強台灣安全交流政策；與台灣進行實戰訓練與軍事演習；確保台灣足夠自我防衛能力；強調符合台灣不對稱防衛作戰能力。在台灣旅行法基礎下，進行美台高階國防官員交流，擴大在人道主義救援與救災方面合作。此外，國防部長應繼續讓美國軍艦在台海定期過境，並鼓勵盟國和夥伴仿效。

陸官媒《人民日報》海外版「海外網」先前報導指出，國防授權法中，不難看出美國「賊喊捉賊」的意味，且美國對臺灣選舉的介入早就有跡可循。

(中時電子報)