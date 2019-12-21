網友留言。（摘自批踢踢網頁）

挺韓和罷韓遊行今日同時舉行，但有網友發現，罷韓的人潮似乎不如挺韓的人多，相比挺韓活動地點凹子底公園不到11就擠滿人潮，罷韓活動地點似乎還是空蕩蕩，讓韓黑好生失望，直呼很沮喪！

網友lulu20917於批踢踢發文表示，沒想到這場罷韓是風聲大雨點小，真的讓我太意外了！對比兩個場子的熱度，真的差蠻多的，看來現實生活中挺韓的人數，還是有一定比例，韓總真的沒他想像的弱，真的好沮喪！該網友更表示，「看來明年1月11後，真的要規劃移民」！

(中時電子報)