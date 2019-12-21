罷韓遊行／罷韓熱度不如挺韓 韓黑：真的好沮喪 12:062019/12/21 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 挺韓義勇軍列隊歡迎支持者到來。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網友留言。（摘自批踢踢網頁） 挺韓和罷韓遊行今日同時舉行，但有網友發現，罷韓的人潮似乎不如挺韓的人多，相比挺韓活動地點凹子底公園不到11就擠滿人潮，罷韓活動地點似乎還是空蕩蕩，讓韓黑好生失望，直呼很沮喪！ 網友lulu20917於批踢踢發文表示，沒想到這場罷韓是風聲大雨點小，真的讓我太意外了！對比兩個場子的熱度，真的差蠻多的，看來現實生活中挺韓的人數，還是有一定比例，韓總真的沒他想像的弱，真的好沮喪！該網友更表示，「看來明年1月11後，真的要規劃移民」！ 文章來源：批踢踢網站 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #民進黨 #國民黨 #2020大選 #總統 #立委 #罷韓 #挺韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 這個黨不配國會過半 04:102019/12/17 時論廣場 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 挺韓將登場 張善政：挺韓人數表下架蔡的民意 12:232019/12/17 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 韓國瑜不該背國民黨買辦黑鍋 04:102019/12/19 時論廣場 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 挺韓遊行／罷韓挺韓對決 學者三點解析：老韓必勝 10:472019/12/21 政治 政治熱門新聞 屏東嬤為韓國瑜求籤 網見籤詩驚呼：選舉結果已定！ - 政治 挺韓遊行／韓粉集結！凹仔底公園湧現大量人潮 - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 挺韓遊行／這裡竟全是韓粉！他驚呼：罷韓將無地自容 - 政治 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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