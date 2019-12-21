由We care高雄、公民割草行動與台灣基進發起的「罷韓大遊行」，今日將於高雄舉辦，挺韓大遊行亦將同日「尬場」。活動還沒開始，挺韓現場已聚集大批人潮，反觀罷韓現場人潮寥落，讓韓粉直呼沒比較沒傷害、有夠殘忍。

潘恆旭20日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，表示活動名取「南方崛起」，因明年適逢高雄自日據時期的「打狗」名稱，滿百年的日子，也正好韓國瑜自去年12月25日就職滿周年，有特殊的意義。更預估今日挺韓大遊行，人數將在沒動員情況下衝破30萬人。

根據現場空拍照，清晰可見活動尚未開始，挺韓現場已聚集大批人潮，全場熱情澎湃、士氣高昂；反觀罷韓現場人潮稀稀落落，氛圍冷清，與挺韓大遊行成強烈對比。

影像一出，討論熱烈，韓粉不客氣大笑：「沒比較就沒傷害」、「有夠殘忍啦！」「韓黑真可悲」；其他網友則紛紛回應：「到時，不要輸得太難看，先在這笑你們三聲哈哈哈」、「登記10萬的跟登記1萬的怎麼差這麼多」、「想想民進黨為什麼不敢說是他們組織活動，就知道會有多少人了啊！」「好多人有800萬人，菜桶嬤贏了」。

罷韓遊行現場。（圖／本報系影音截圖）

Wecare台灣大遊行預估10萬人 工作人員預備

(中時電子報)