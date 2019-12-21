旅美球員林子偉趁著休賽季回到台灣回饋基層，21日來到新竹成德中學指導青少棒球員，他也提出自己的打擊心態，「球來就打哪有這麼簡單，想辦法在零點幾秒打擊到甜蜜點，這是比較細膩的。」

林子偉參加國泰金控主辦「林子偉棒球精進訓練營」擔任總教練，他表示這次教給小朋友的主要是心態，他認為動作好不好是其次，心理和態度最重要。

其中他認為「台灣巨砲」陳金鋒的經典名言「球來就打」，並不是人人能做到的。「打擊的時間點只有零點幾秒，球來就打哪有這麼簡單，還有變化球耶，要想辦法在零點幾秒打擊到甜蜜點，這是比較細膩的。」

林子偉在今年球季傷痛不斷，因此他在休季時較少安排活動，希望能全力備戰新球季。今天他出席棒球訓練營，透露這陣子休息主要都在做體能、重訓等，其中瑜珈訓練幫助他不少，「希望讓身體放鬆，所以有在做瑜珈，肌肉硬掉的話動作會越來越小，所以靠瑜珈讓身體變柔軟、有彈性，也能更好面對未來的比賽。」

(中時 )