太平洋海域近期熱帶擾動頻繁，隨著時間推移可能生成颱風，若行徑路線在未來接近台灣，外圍環流將帶給全台降雨。

氣象預報員顏增壐今(21)日指出，西太平洋仍有熱帶擾動發展，目前關島鄰近海域有一熱帶擾動，不排除近日發展為熱帶低壓向西行進，氣象局估計這個熱帶低壓可能行經菲律賓抵達南海，抵達時間約下周五(27)，若發展成颱風，外圍環流水氣可能影響台灣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，該熱帶擾動有很高的機率成為颱風，若其行徑路線接近台灣，南方水氣北上將給全台灣帶來降雨，目前仍須持續觀察。

吳德榮強調，12月底還有颱風並不稀奇，西北太平洋12月颱風生成平均數為1.2個，且各地區域性氣候不同，並非冬季太平洋上就不會有颱風生成，民眾需要有這樣的正確認知。

吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日東北風減弱關係，北部雲層較厚，中南部晴時多雲，明日有另一波東北季風南下，迎風面的北部、東北部地區短暫雨機率將提高，提醒民眾攜帶雨具。

中央氣象局表示，明(22)日有一波東北季風南下，這波東北季風較上一波乾燥，迎風面北部、東北部地區有局部降雨機率，中南部、花蓮台東等地區多雲到晴的好天氣，這波東北季風預計將影響至下周一(23)。

(中時 )