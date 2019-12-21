Ja was WILD for trying this over Kevin Love 😨 pic.twitter.com/k7W3Kam7KW — Bleacher Report (@BleacherReport) December 21, 2019

今年選秀榜眼莫蘭特續用驚人身手讓球迷嚇呆了！儘管灰熊21日以107比114不敵地主騎士，可是莫蘭特在比賽中，表演一記飛越騎士前鋒洛夫的爆扣，雖然這球沒有扣進，但莫蘭特展現出來的爆發力，讓這段畫面頓時在全美瘋傳。

莫蘭特當時抓住對方追防不及的機會，直接從三分線外運球切入油漆區，就算洛夫擋在他的面前，他卻毫不考慮飛越身材高大的洛夫直接扣籃，更把洛夫撞到人仰馬翻，可惜這球沒法扣進，否則應該很有機會成為本季最佳扣籃畫面之一。

就連洛夫賽後都不禁發推分享這段影片，更開玩笑寫著，「莫蘭特差點就用這一扣終結我的職業生涯，這小子真的有點特別！」看來洛夫還算相當有風度，畢竟他整個人都被莫蘭特飛越過去，這種「胯下之辱」可不是一般人承受的了。

莫蘭特21日拿下8分、11助攻與5籃板，這是他在菜鳥球季第5次至少傳出10助攻的比賽，反觀其他新秀1次也沒有，可見他的組織能力確實很有一套，目前他場均18.9分、6.5助攻與3.2籃板，幾乎提前確定搶下本季新人王頭銜。

(中時 )