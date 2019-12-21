不少民眾樂捐霸韓募捐箱，大隊一箱短短20分鐘內就募款到5000多元。（林雅惠攝）

罷韓團體「Wecare高雄」等公民社團發起的「1221Wecare台灣大遊行」，今天下午1時30分從高雄市五福路、光華路口登場，接近中午現場陸續有民眾進場，更有新北市居民特地清晨5時開車南下高雄支持罷韓，不少民眾樂捐罷韓募捐箱，大隊一箱短短20分鐘內就募款到5000多元。目前群眾已出發。

顏小姐說，今天上午特定和先生開車從北部南下罷韓，支持罷韓是因為韓國瑜上任高雄市長不久就要選總統，完全沒有實踐對高雄居民的承諾，加上他在總統政見發表會上，聽不到他的政見，只聽到他謾罵、攻擊對手，但事實上謾罵及攻擊並不會得人心，反而引起民眾反感。

高雄市前金區三川里長莊晉勳也是一大早就來參加罷韓活動，莊晉勳說，他在里內並沒有宣傳罷韓活動，因為他覺得當里長是要宣傳政策，不過卻有許多里民反倒來問他罷韓相關事宜，可見里民也積怨許久。

罷韓團體「Wecare高雄」等公民社團各大隊放置的募款箱民眾相當踴躍樂捐，大隊人員拿著募款箱短短繞不到20分時間，就募集了5000多元，罷韓民眾相當踴躍。

這是美麗島捷運站，要搭車去參加罷韓的。（劉宥廷攝）

(中時 )