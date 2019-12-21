中天綜合台每週日晚間10點，堪稱韓國「最甜實境綜藝」《我耳邊的糖果》，終於揭曉粉絲們期待已久，崔智友、黃致列完美的「糖果」真實身份，在最新一集的節目中，元祖花美男「李準基」也加入演出，毫不隱藏地吐露心聲，並透露自己的「擇偶條件」，令電視機前的觀眾粉絲相當期待，與男神李準基相似的「糖果」真實身份到底是誰呢？

上週日（12/15）《我耳邊的糖果》終於揭曉情歌王子「黃致列」的糖果「蝦餃」真實身份，為曾飾演韓版《惡作劇之吻》女主角袁湘琴的「庭沼珉」，黃致列與庭沼珉在節目中，自然不做作的互動，讓粉絲們不斷直喊：「在一起！」兩人更是「互撩」無上限，你一言我一語的甜蜜對話，不僅逗得雙方心跳加速、小鹿亂撞，更帶給電視機前的觀眾最甜蜜的「曖昧氛圍」，一同感受戀愛的美好。本週即將揭曉，情歌王子黃致列是否能夠猜對「蝦餃」的真實身份呢？互相心動的倆人，會鼓起勇氣躍過手機螢幕的隔閡，在真實生活中相見嗎？

《我耳邊的糖果》中最新加入的CP組合由男神「李準基」率先曝光，有「綜藝恐懼症」的李準基首度出演「實境秀」就獻給《我耳邊的糖果》！李準基出道將邁入第20年，這是他唯一一次在節目中卸下明星光環，展現最真實的自己，而對於戀情總是相當低調且保護的他，也難得大方透露自己對愛情的想法，與未來另一半的條件。想看談起戀愛的「李三歲」，如何開大絕「撒嬌賣萌又放電」，而與男神配對的「她」真實身分又是誰？敬請鎖定中天綜合台，每週日晚間10點《我耳邊的糖果》。

(中時電子報)