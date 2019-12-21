林佳龍陪同洪慈庸市場拜票，許多熱情攤商贈送菜頭等吉祥物祝福「高票凍蒜」！ （陳淑娥攝）

2020大選盡力全力衝刺階段，無黨籍立委洪慈庸21日在競選總部主委林佳龍陪同下，一早前往潭子潭水亭觀音廟參香，林佳龍表示，目前第三選區五五波激戰，是大台中「最具指標」一席，洪慈庸從半年前落後到黃金交叉，代表她努力的成果。

林佳龍一早陪同前往潭水亭觀音廟參香，掃市場向鄉親拜票，許多熱情攤商贈送鳳梨、菜頭、蒜、粽子、包子等，祝福「高票凍蒜」！

林佳龍表示，他擔任交通部長，最能感受慈庸是第一名立委，她把過去幾十年來民意代表爭取不到的地方建設，一一落實，選區最重要就是交通，包括國一接台74聯絡道、國道四號豐原潭子段，以及跨區橋梁道路，未來交通部還有許多建設，慈庸都積極爭取，包括舊山線復駛，以及台中國際機場擴建，對台中來說是脫胎換骨的關鍵時刻。

林佳龍指出，他擔任慈庸競選總部主委，也當作自己的選舉在跑，他強調，慈庸這一席是「抗中保台」全國性意義，對台中未來的發展也非常關鍵。慈庸在台中市第三選區，抽到3號，也跟小英總統一樣是3號，是非常吉祥、好記的數字，呼籲鄉親朋友「蔡英文一票、洪慈庸一票」，盼一切OK(手勢3)！

洪慈庸說，競選近半年期間一直相當努力，離投票倒數21天，也是最後全力衝刺階段，潭雅神后的交通是打通任督二脈最重要的一環，她持續向中央部會通通，爭取機場捷運經過大雅，未來市府將相關計畫送至中央，也請林部長全力支持，提升大台中地方發展。

面對選情，洪慈庸說自己以「謹慎」且保持「樂觀」的態度，持續勤跑基層，希望目前五五波態勢繼續加溫、升溫，到明年1月11日與小英總統一起連任當選。

(中時 )