1221挺韓罷韓大遊行21日皆在高雄舉辦，今天上午、中午的高鐵左營站，一如往常不少旅客到達高雄，其中不乏穿戴國旗標誌的旅客，一看就是來參加挺韓遊行，而捷運站也擠滿人潮，不過為了避免引發不必要衝突，兩邊支持者目前為止都還算克制。
一隊20多人的團體今天早上現身高鐵站，說他們都是從歐洲回來投票的，今天特地南下高雄挺韓遊行，也有2位空姐穿著國旗裝，一看就知道是來參加挺韓，成為高鐵站「嬌」點。
左營捷運站月台擠滿人潮，全部是南下往小港方向，以身穿藍、紅色系的韓粉較明顯，但大家相當克制，為了避免發生衝突，不敢大聲談論政治，只是氣氛很熱烈，全在討論「人這麼多，車廂怎麼擠得進去？」
因頻頻傳出風聲兩方陣營可能發生衝突，高鐵左營站部署大批員警巡邏，防止雙方擦槍走火。捷運站也到處可看到警力站崗，警方呼籲雙方支持者保持理性，平和表達訴求。
(中時 )
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