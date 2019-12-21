遊行將展開 罷韓群眾：先吃飯再割草 12:342019/12/21 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 wecare台灣大遊行即將上街頭，正值中午用餐時間，五福路上3家連鎖速食店都擠滿了人。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 wecare台灣大遊行即將上街頭，正值中午用餐時間，五福路上3家連鎖速食店都擠滿了人。（曹明正攝） wecare台灣大遊行即將上街頭，大批群眾聚集出發點文化中心，正值中午用餐時間，五福路上3家連鎖速食店都擠滿了人，店員忙到不可開交，業績也可望受惠，小賺一筆，罷韓民眾情緒亢奮地說「先吃飽肚子，再來割草」。 文化中心斜對面不約而同開了3間連鎖速食店，有速食龍頭，也有高雄南霸天的品牌，不僅店裡擠滿了人，排隊人潮還多到滿到店外，由於遊行即將在下午1時開始，許多罷韓群眾外帶速食，趕緊找地方填飽肚子，準備集合上街頭。 (中時 ) #群眾 #連鎖 #中心 #文化 #速食店 也許您會感興趣 推薦閱讀 邀網紅住總統府 喜樂島：請文總公布明細 12:522019/12/17 政治 3D科技紀錄傳統技藝 工藝國寶故事讓您驚艷 17:262019/12/17 生活 總統府體驗活動惹議 文總：並無支付來台朋友代言費 22:422019/12/17 生活 櫃買中心：今年國際債券市場共發行118檔 16:452019/12/18 財經 秀育企業今日申請登錄興櫃股票 16:222019/12/19 財經 昇佳電子今日申請上櫃案 16:502019/12/19 財經 穩得實業 今日申請登錄興櫃股票 18:212019/12/19 財經 林錦昌被指拿發票要柯辦沖銷 喜樂島：有查證過程及消息來源 14:492019/12/20 政治 台中第1所原民實驗中學揭牌 「全人泰雅」傳承文化智慧 15:382019/12/20 生活 新竹市「眷村裡的青春─述說眷村的青春故事」22日登場 18:062019/12/20 生活 政治熱門新聞 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 挺韓大遊行空拍圖終於曝光！韓黑嗆：就這樣？ - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 罷韓遊行／美女韓粉深入罷韓遊行 網看影片超震撼 - 政治 挺韓遊行／30萬人挺韓上街 一張圖看紅潮湧出 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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