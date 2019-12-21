wecare台灣大遊行即將上街頭，正值中午用餐時間，五福路上3家連鎖速食店都擠滿了人。（曹明正攝）

wecare台灣大遊行即將上街頭，大批群眾聚集出發點文化中心，正值中午用餐時間，五福路上3家連鎖速食店都擠滿了人，店員忙到不可開交，業績也可望受惠，小賺一筆，罷韓民眾情緒亢奮地說「先吃飽肚子，再來割草」。

文化中心斜對面不約而同開了3間連鎖速食店，有速食龍頭，也有高雄南霸天的品牌，不僅店裡擠滿了人，排隊人潮還多到滿到店外，由於遊行即將在下午1時開始，許多罷韓群眾外帶速食，趕緊找地方填飽肚子，準備集合上街頭。

(中時 )