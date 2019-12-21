近來智慧型手機、平板電腦等3C產品風行，不少人整天流連網路，走路、搭車時，視線離不開螢幕、從餐桌上吃飯、到床上都怕漏接訊息，大為減少眨眼頻率，原本眨眼時可以讓淚液均勻分布，當持續目不轉睛、眨眼次數減少，就容易出現乾眼的症狀。

另外，還有不少近視族，為求便利，長期配戴隱形眼鏡，卻沒有注意鏡片的清潔，讓角膜容易缺氧，影響角膜健康，也容易讓眼睛愈來愈乾；如果身為隱形眼鏡族、又愛用3C產品，很可能讓乾眼的症狀加劇。

健康的眼球表面會均勻分布一層淚液，可提供氧氣、潤滑眼球，也是抵抗外來微生物的一道防線，達到保護眼球的作用。內湖國泰診所院長、眼科主治醫師林思源說，乾眼症患者，因為淚水分泌不足、淚水揮發太快以及淚液分布不均，造成眼球表面無法適當保持濕潤，就會覺得眼睛乾乾的。

眼睛之所以會「鬧水荒」，是因為淚液可分為三層，分別是最外層的「油脂層」、中間的「水液層」，以及最內層的「黏液素層」。

油脂層是由眼瞼的皮脂腺分泌，可以潤滑眼瞼及眼球表面，並且防止淚水蒸發。由淚腺分泌的水液層，可以提供角膜氧氣、清潔代謝產物、殺菌等功能，至於黏液素層則由結膜杯狀細胞分泌，讓淚液能均勻分布在角膜、結膜的表面，讓角膜表皮保持濕潤。

當三層淚液如果有一層分泌不足或是分布不均，就會產生乾眼症狀。林思源說，隨著老化，淚液分泌量會跟著年齡增加下降，因此乾眼症的好發族群以中老年人為主，尤其是更年期婦女，停經後荷爾蒙減少，淚水分泌也跟著減少，常會有眼睛痠、澀的不適；除非是先天免疫系統問題、或是淚腺細胞受過傷害、遭到化學灼傷破壞等特殊原因，罹患乾眼症的年輕人較為少見。

林思源指出， 常見的乾眼症狀包括眼睛覺得乾澀、刺痛、有異物感，一點點風吹草動的刺激，眼睛就覺得敏感不適，還有些患者眼淚因此流個不停，甚至還可能出現暫時性的視力模糊、怕光、眼睛也出現黏稠的分泌物等。

乾眼症雖然是不少人常見的毛病，但如果乾眼症導致常常看不清楚、影響視力，或是眼睛感覺紅、腫、熱、痛，可能是發炎的徵兆，或有黏稠的分泌物等情形，都應盡快到眼科求診，以免視力受損；否則萬一症狀嚴重時，可能導致角膜上皮細胞受損，若不幸造成感染，引發角膜潰瘍、很可能有失明危機。

不讓乾眼症不惡化，林思源提出8個日常保健要點：

1、多眨眼：看電腦或看書太過專心，常會因此忘了眨眼，每30分鐘應該休息一次。

2、環境保濕：長時間處在有空調的密閉空間，開冷、暖氣容易讓環境中的濕度下降，除了身邊可多放一杯水，更要注意多找空檔閉目養神，或是轉動眼球、看看遠方，避免眼睛太乾。

3、不要熬夜、晚睡：睡眠不足會讓乾眼的症狀變嚴重。

4、做好隱形眼鏡保養：建議選擇日拋式隱形眼鏡比較理想，如果考量價格，使用的是週拋、雙週拋等產品，則要注意隱形眼鏡的清潔工作。每天配戴的時間不宜過長，隱形眼鏡取下後要以藥水清洗乾淨，不能偷懶僅以生理食鹽水浸泡，並避免鏡片卡蛋白，以保持淚液、角膜的健康。

5、補充荷爾蒙：乾眼症是更年期婦女常見的困擾，可求助婦產科，在醫師評估下，適當補充荷爾蒙，有助於改善乾眼症狀。

6、補充營養素：多吃富含維生素A、C、E的天然蔬果、少吃油炸物，或補充這類營養素，可幫助緩解乾眼症狀。一些研究也顯示，魚油中的Omega-3，對眼瞼健康有益；葉黃素則有抗氧化效果，都有助於促進眼睛健康。

7、做好防曬：白天戶外活動時，眼睛應做好防曬措施，例如戴上可抗紫外線的太陽眼鏡，避免陽光直射眼睛，可減少淚液的揮發。當乾眼症狀嚴重時，戴上護目鏡可減少眼睛吹風的機會。

8、熱敷眼睛：每天熱敷可以預防乾眼、緩解不適症狀。只要利用溫熱毛巾，敷在眼睛上約10分鐘，每天至少1～2次，若有時間，一天可以做到4次。熱敷可以溶解眼瞼上堵塞的油脂，如果在熱敷之後，再搭配眼瞼的清潔，效果會更好，以生理食鹽水將這些油脂沖掉，可以促進血液循環，以及增加淚液的分泌。

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(中時電子報)