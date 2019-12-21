香港大埔翠屏花園昨夜（20日）發生槍擊案，警方拘捕一名男子，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今（21日）凌晨近2時對記者交代案情，他指出，警方於翠屏花園一個單位內及現場檢獲一支AR15長距離步槍、一支P80型號手槍及200多發子彈，相信P80型號手槍與早前警方於北角突擊行動中搜獲的槍械及彈藥為同一類型槍械，相信兩宗案件有一定關係，警方會嚴肅跟進為何有大批槍械流入香港。

明報報導，李桂華表示，警方昨夜根據情報到場截停目標人物，其間目標人物從腰間拿出半自動步槍並開了一槍，沒擊中任何人，探員隨後制服他。他指出，警方持法庭手令到翠屏花園其中一個單位進行搜捕行動，在屋內發現一支AR15長距離步槍，內在211發子彈，其中有61發在環形快速入彈器中，其他子彈則分別在5個彈匣中。警方於開槍案現場亦檢獲一支P80型號手槍，於屋內及現場合共發現44發中空子彈，並於現場尋獲相信是開槍後的彈殼。

李桂華說，相信於現場檢獲的P80型號手槍，與早前警方於北角突擊行動中搜獲的槍械及彈藥為同一類型槍械，相信兩宗案件有一定關係。據軍械專家初步檢驗，昨夜檢獲的槍械及彈藥全部性能良好可供使用，警方會繼續調查案件，並會嚴肅跟進為何有大批槍械流入香港，暫未掌握涉案槍械是整支流入還是散件流入。

李桂華稱，被捕男子19歲，他去年12月底曾被警方以非法藏有槍械罪拘捕，今年2月底獲保釋，他於本月8日違反法庭保釋條件，未到警署定時報到，警方相信他計劃於集會遊行中使用涉案槍械，製造混亂，傷害執勤的警務人員。

(中時 )