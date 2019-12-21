六福村耶誕送愛今年邁入第11年，邀請9000名來自全台各地弱勢團體、孩童參與，蔡英文總統也與耶誕老公公共同發送小禮物，和孩童共度歡樂節日，不過被問及反滲透法、國民黨副總統候選人張善政質疑她留外時期的黨外傾向，蔡英文也犀利回擊。

有媒體問及，對於反滲透法，台北市長柯文哲認為還沒準備好，前總統馬英九則直指是惡法不能過，蔡英文總統則回應，在前一個政府（指國民黨）執政時期，台灣幾乎是門戶洞開狀態，讓中國全面滲透台灣社會狀況，蔡英文指出，其實台灣對於中國的滲透很在意、戒慎恐懼，因此「反滲透法有它的必要性」。

蔡英文總統也強調，反滲透法經過嚴謹的立法程序，在構成要件也十分嚴格，不會有人因為這套法律而誤觸法網，或是被任意指控，她也相信執法單位會秉持公正、公開立場。

另外，張善政在接受媒體專訪提及，蔡英文總統留美期間，房間有很多黨外雜誌，直言她當時就有黨外傾向，蔡英文則回擊，「他怎麼會知道我房間有什麼報章雜誌？」批評張「道聽塗說的東西沒有經過查證，我看也不是做一個副總統候選人應該有的態度。」，蔡英文也說，即使有黨外雜誌又如何？這代表當時台灣的民主運動，張善政的說法，也反映他對當年民主運動認識不深、了解不清，「作為一個副總統應該要檢討一下」。

有媒體也提及，張善政說非核家園是謀財害命，蔡英文則回應，張善政任行政院長時，空汙或是燃煤情況都是最嚴重，甚至經濟狀況也不好，是連續三季負成長，「所以執政成績不理想的候選人現在還批評我們，難怪昨天賴前院長對他多所批評。」對於副總統候選人賴清德說張善政如憤青，蔡英文也回應，「一個人如果為了追求權力，把很多的事情的看法做幾盡扭曲的說法，我覺得不好。」

(中時 )