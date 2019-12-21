wecare台灣大遊行出發點所在的文化中心正好在高雄立委第六選區，民進黨民代表示將以個人身分出席，不過現場人滿為患，把握難得的曝光機會，代表台灣維新的候選人也坐上宣傳車，沿著全場四周向選民高呼加油。

這場遊行號稱民間發起，不過隨著明年大選加溫，除了有候選人到場，現場攤商也販售各種競選小物，除了較大宗的T恤，也有像環保袋等，分別印上「光復高雄」、「2020台灣要贏」等，另有民眾特別打扮，表達立場。

(中時 )