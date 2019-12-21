罷韓遊行／ 立委候選人也來了 12:502019/12/21 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 wecare台灣大遊行出發點所在的文化中心正好在高雄立委第六選區，有候選人坐上宣傳車，向選民高呼加油。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 wecare台灣大遊行出發點所在的文化中心正好在高雄立委第六選區，民進黨民代表示將以個人身分出席，不過現場人滿為患，把握難得的曝光機會，代表台灣維新的候選人也坐上宣傳車，沿著全場四周向選民高呼加油。 這場遊行號稱民間發起，不過隨著明年大選加溫，除了有候選人到場，現場攤商也販售各種競選小物，除了較大宗的T恤，也有像環保袋等，分別印上「光復高雄」、「2020台灣要贏」等，另有民眾特別打扮，表達立場。 (中時 ) #候選人 #代表 #現場 #高雄 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 得民心後…將再得天下？！網稱韓國瑜是「朱元璋」 10:142019/12/17 政治 海巡查漁船貨艙 赫見塞滿30萬包私菸 14:012019/12/17 社會 陳菊：高雄、她跟他的團隊受到不少霸凌 16:252019/12/18 政治 細數高雄政績 韓反嗆蔡應向高雄人道歉 20:362019/12/18 政治 卓榮泰喊找回高雄光榮感 04:102019/12/19 地方新聞 高雄遊行 內政部：強勢執法暴力襲警將逮捕 14:232019/12/19 政治 高雄港翻身嘉年華樂園 估吸百萬遊客 17:352019/12/19 生活 農曆春節將屆 高雄海洋局助銷高雄海味 15:382019/12/20 生活 國民黨高雄巿黨部發表《高雄出總統》短片 17:562019/12/20 政治 最強挺韓理由！胡幼偉：高雄人天上掉下8年保單 22:442019/12/20 政治 政治熱門新聞 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 直播》不斷更新／挺韓遊行人數破30萬！張善政到場現身 - 政治 屏東嬤為韓國瑜求籤 網見籤詩驚呼：選舉結果已定！ - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 挺韓遊行／影》熱血澎湃！挺韓遊行這神曲迴盪全場 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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