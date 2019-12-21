歐盟為確保能源安全決定將核能納入國家能源結構，並成為歐洲綠色交易的一環。未來核電也將獲得歐盟投注資金，肯定核電在能源安全及減碳救地球的正面角色。國民黨台南市立委候選人洪秀柱批評民進黨堅持「非核家園」的能源政策是一錯再錯，呼籲選民明年1月11日下降民進黨，將票投給健康。

洪秀柱表示，根據媒體報導，台灣肺癌發生率在全球排名第15、亞洲排名第2，只贏過北韓；以單一性別發生率來看，女性發生率更名列全球第8名。值得注意的是，歐美國家的肺癌患者有8成5左右都會吸菸，但台灣罹患肺癌的病人有將近一半沒有抽菸習慣，可見空氣汙染正嚴重危害台灣民眾健康。

洪秀柱說，空汙法修法通過後，已經從嚴規範出廠10年以上的交通工具排放標準，去年反空汙公投更挾著800萬民意，通過逐年降低至少1％火力發電廠的發電量，經過公投認證，「反空汙」絕對是全台灣人民的共識。

不料，民進黨政府對外宣稱碳排正逐年下降，但民眾的感受卻不是如此，不分男女老幼、不分貧富貴賤，空氣汙染正是每天每個人都面臨的威脅。我們看到環保署甚至發函同意放寬中火10％生煤使用彈性，這與去年通過的公投結果完全背道而馳，民進黨在錯誤的能源政策上一意孤行、踐踏全台灣800萬民意，如同國民黨總統候選人韓國瑜所說的，完全就是「一錯再錯」！

洪秀柱強調，連民進黨最愛在能源政策上比擬的德國，如今的執政黨能源事務發言人都坦承，德國的廢核政策是「錯誤」的，因此他們正在承擔一度10元的電費；他山之石可以攻錯，我們應該引以為戒，而不是不分皂白的步上後塵。人無法不呼吸存在世界上，空汙問題是全台灣人每一個人都無法迴避的，如果民進黨仍然繼續一意孤行，那麼1月11日我們就把這一票投給健康。

(中時 )