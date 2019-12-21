台中市自由路「五金電料商圈」因應中央推動行動支付，建立友善的行動支付智慧商圈購物空間，今（21）日舉辦「行動支付1元競標喜「金」A」活動，1元競標商品多達50項以上，拍賣商品有空氣循環扇、空壓機還有實用的工具組等，果然吸引大批人潮出價搶便宜，用意想不到的價格享受得標小確幸，場面相當熱鬧。

事實上，自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商業街道。日治時期，東區聚集了百餘家工廠，其中又以製造金屬零件產業為大宗，隨著經濟發展重心轉移，五金電料業者逐漸聚集在舊建國市場旁，該處被稱為「五金街」是中部早期五金、電子、電料相關產業集中區，也因此形成著名的「黑手仔堀文化」。

因應建國市場搬遷計劃，五金街業者自發性集資8000萬元買地蓋屋，民國106年遷移至東區，因此形成現今自由路五金產業特色聚落。

自由路五金電料商圈主任楊勝雄表示，除了強化商圈既有B2B的商業模式外，希望藉由本次1元競標活動，增加商圈零售來客族群，商圈各式商品一應俱全，五金電料商圈除了是台中精密機械的重要採購地點之外，在商圈中也可以找到許多家庭用品，如水管、電話、循環扇等等，價格經濟實惠，還有職人級的專業諮詢，讓消費者在家能輕鬆享受DIY的樂趣。

為鼓勵民眾及店家使用行動支付，21日現場邀請商圈業者提供多項超值的五金商品，民眾只要透過行動支付，便能以競標價帶回實用的五金商品，現場也有行動支付業者駐點辦理相關業務，不用帶錢包出門，只要滑滑手機就可以輕鬆帶回超值五金商品。

(工商 )