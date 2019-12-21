台東鄉親今天早上搭遊覽車到高雄挺韓。（莊哲權攝）

在台東大學唸研究所的多重麻腦女孩黃筱智生日許下3個願望，其中1個願望是韓國瑜當選總統，她也透露，21日很想去高雄參加挺韓大會，因為行動不便，擔心搭不到車，今天早上5點就起床梳洗，她說，韓的表現目前99分，就後1分就在1月11日當選那一刻。

台東今天有數百位民眾今天分搭7輛遊覽車到高雄參加挺韓大遊行，韓粉在車上高喊「韓國瑜凍蒜」，縣長饒慶鈴及立委候選人張志明都到車上為鄉親加油，饒慶鈴特別致贈了國旗造型的環保袋給每台遊覽車的鄉親們。

饒慶鈴說，在之前韓國瑜台東造勢大會上，她說過所有的韓粉們都是台東的競選主委，所以很感謝大家每個人都站出來支持韓國瑜，謝謝大家代表台東縣去高雄支持韓國瑜，記得回來要全力支持張志明，來把張志明送進立法院，才能幫助韓國瑜。

張志明請大家支持他，讓他立法院幫助韓國瑜，1月11日區域立委投1號，韓國瑜1票、張志明1票。

(中時 )