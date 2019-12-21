國民黨副總統候選人張善政爆，蔡英文總統在美國留學時，於房間內放有黨外雜誌。民進黨副祕書長林飛帆21日陪黨籍立委候選人謝佩芬在北市東門市場掃街時，對此表示，討論一個女同學房間內放哪些東西，這種行為在現代叫做「痴漢」，不懂張善政哪壺不開提哪壺，真的滿痴漢的！

針對張善政的言行，林飛帆表示，討論一個女同學房間放那些東西，這種行為在現代叫做「痴漢」，在那年代，房間放黨外雜誌是令人驕傲的事，代表年輕人反抗威權意志的表現，不懂張哪壺不開提哪壺，真的滿痴漢的，且張接任副手至今，有非常多不恰當言論，包括講蔡總統沒生過小孩、沒資格談托育，講一次可能失言，但每句都失言就是本質。

謝佩芬則說，藍營從主席、總統、副總統、立委候選人，爭相發表歧視女性的言論，在大安區，她和對手藍委林奕華都是女性，林奕華是長期資深的單身女性，應共同譴責國民黨高層失言行為，作為國民黨女性政治人物，是被同情的，走出去怎麼會認為這個黨有尊重她們？

對於立委選情，林飛帆說，相當審慎，全國立委選情有往上揚，在關鍵艱困選區，都慢慢追上，謝佩芬的選區支持度也有大幅提升，如今韓流退卻，今天又有很多朋友站上高雄街頭，不希望有背信毀諾的落跑市長繼續傷害高雄與台灣，很多沒辦法到高雄的朋友，明年1月11日告訴國際社會，台灣是台灣人的台灣，不依附中國道路。

(中時 )