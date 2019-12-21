國民黨台南市黨部主委謝龍介宣布國民黨總統候選人韓國瑜明年元旦將到台南公園參加升旗，國民黨第六選區立委候選人洪秀柱加碼爆料，國民黨6位立委候選人明年1月4日下午有場聯合大造勢，韓國瑜將再到台南加持，國民黨王牌一連兩場出席，有韓粉形容是2020年最美好的「彩蛋」。

謝龍介21日上午透過網路發布，國民黨元旦升旗辦在台南公園，這次要「等一個人」，就是韓國瑜，有韓粉擔心韓國瑜不在高雄升旗會挨罵，也有韓粉期待的說，這是2020年最美好的彩蛋。謝龍介表示，高雄這次擴大舉辦跨年晚會，韓國瑜參加台南元旦升旗，剛好把高雄的氣勢北延。

謝龍介表示，南部政治氛圍變得大不相同，邀請韓國瑜來台南，參加升旗典禮格外有意義， 這次擴大辦理元旦升旗，就是要宣揚國父的精神，以行動鼓勵國人，勇敢的肯定國旗並把對它的愛傳承下去，歡迎大家發揮創意，以各種國旗元素妝扮參加元旦升旗活動。

洪秀柱表示，國民黨明年1月4日將在台南歸仁運動公園舉辦一場六位黨籍立委候選人聯合大型造勢會，韓國瑜將再到台南參加。她表示，韓會密集來台南參加活動，代表重視台南選民，並期盼改變台南。

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(中時 )