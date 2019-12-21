立法院副院長蔡其昌展開〈蔡其昌 繼續拚座談〉，預計要完成100場，目前已達成88場。（陳淑娥攝）

國民黨立委候選人林佳新舉行多場問政說明會，全力尋求第一選區鄉親支持。（陳淑娥攝）

國民黨立委候選人林佳新全力衝選票，連就讀高中大女兒也全力輔選，讓他很感動。（林佳新提供／陳淑娥台中傳真）

2020大選選戰進入白熱化，各候選人造勢活動馬不停蹄，民進黨籍立法院副院長蔡其昌將於22日在清水成立競選總部，屆時蔡英文總統將上台助選，大力推薦最強立委；而國民黨籍候選人林佳新也不約而同，當天晚上於大甲舉行造勢大會，預計韓國瑜夫人李佳芬將站台輔選，幫最強菜農全力催票。

蔡其昌深耕基層獲地方好評，競選連任團隊指出，1個多月前即展開〈蔡其昌 繼續拚座談〉，預計大甲、大安、外埔、清水及梧棲區等每里共舉辦100場，向鄉親傳達這幾年來爭取的海線建設，他天天行程滿檔，目前已完成88場，其中，更有里長選人不選黨，主動表達一定支持蔡其昌。

林佳新表示，他基層出身懂老百姓的苦，1個月前，以徒步方式挨家挨戶尋求支持，在選前要走完大甲、大安、外埔、清水及梧棲區，地毯式拜票讓每位鄉親都認識他。林佳新的妻女也全力助選，就讀高中的大女兒更一度想請長假，他怕影響小孩課業堅持說不，但林佳新心裡卻是感動的。

蔡其昌連任競選總部成立大會將於22日在清水舉行，包括蔡英文總統等人將站台助選，大力推薦最年輕的立法院副院長；另一候選人林佳新則不約而同，選擇同天在大甲舉辦造勢晚會，邀請韓國瑜夫人李佳芬現身輔選，全力替最強菜農林佳新衝選票，要將韓國瑜送進總統府、林佳新進入立法院。

(中時 )