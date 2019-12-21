基隆委託行商圈今年再度舉辦聖誕夢想市集。（許家寧翻攝）

耶誕節將近，委託行商圈妝點布置，充滿過節氣氛。（許家寧翻攝）

耶誕節前夕，基隆委託行商圈21日下午2點起舉辦聖誕節夢想市集，邀集在地名產、文創攤商，包括森巴鼓、魔術氣球互動秀，還有拼豆及輕黏土手創DIY，還可以將聖誕樹、薑餅人、雪人等裝飾帶回家，帶給親子歡樂的假日時光。

市議員童子瑋表示，聖誕市集是夢想市集的副本，過去舉辦夢想市集的時候，很多家長都帶著小朋友來參加活動，很希望在委託行可以多舉辦應景的活動，今年再次炫風來襲，邀請了成功國中音樂班、仁愛、東光、深美國小弦樂團及暖江國小森巴鼓團演出。

童子瑋指出，在委託行辦活動有一個最大的好處，就是不用擔心會下雨，這一次的聖誕市集中，特別加入了拼豆、數字油畫、輕黏土手創DIY以及聖誕禮物抽獎活動，讓大小朋友都可以玩的盡興，歡迎大家下午2點至6點一起來走走。

除了買東西、看表演、摸大獎，市民現場臉書打卡分享活動，就送限量環保杯袋，消費滿200元，還可獲得1張摸彩券，滿400元2張以此類推，他指出，夢想市集已經逐漸發酵，未來考慮將每月的特色結合市集，地方創生，再創高峰。

(中時 )