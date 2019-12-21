《特管法》開放至今已逾一年，高雄義大醫院18 日已正式通過，衛福部 核定「自體軟骨細胞治療膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術施行計畫，該案同時 為第一個核准執行的非癌症治療的特管法申請案，為國内飽受軟骨缺損之苦的民 眾帶來新「膝」望!

台灣每年約有 350 萬人受關節退化之苦，其中有 5 萬人進行人工膝關節手 術。義大醫院杜元坤院長解釋，傳統上治療膝關節磨損有三種方法:一是使用關 節鏡手術來清除發炎組織，但療效有限;二是使用馬賽克式手術，亦即移植患者 其他部位的軟骨來修補膝蓋受損處，但植入的軟骨大多會變為纖維軟骨，療效不 佳;如果病情較為嚴重，就需要置換人工關節，由於人工關節的彎曲方向固定， 而且無法完全蹲跪，嚴重影響患者的生活品質。

此次與三顧 (3224) 合作發展新 式的膝關節療法，就能夠使膝關節軟骨再生，平均手術半年後就能正常行走。

此軟骨細胞療法是技轉自日本 CellSeed 的細胞層片技術，這也是目前全球 唯一的軟骨再生技術，有超過 5 年的臨床病例實證，日本厚生省在 2018 年 10 月 18 日將軟骨細胞層片治療列為日本先進醫療技術。

遠道而來的 CellSeed 橋本社 長表示非常開心見證台日合作再生醫療邁入另一個新的里程碑。本案的細胞製備 場所為三顧的細胞製備中心，同時也獲衛福部函覆認可為符合人體細胞組織優良 操作規範 (GTP) 的約定場所。

另外，軟骨細胞層片治療技術的發明人，同時也是三顧的國際醫療顧問—日 本東海大學教授佐藤正人 (MasatoSato) 醫師也受邀出席記者會，他表示非常期 待與義大醫院杜元坤院長在台執行首例自體軟骨細胞層片移植手術，希望此技術 可在台灣嘉惠更多病人。

此一治療在日本的售價約 400 萬日幣，台灣治療的單價 將遠低於日本，拜《特管法》之賜，國人不需赴日即可接受治療，預計明年 (2020 年) Q1 開始收案;目前除了義大醫院之外，北醫也與三顧合作申請《特管法》自 體軟骨細胞治療技術計畫，預計全台北、中、南陸續將會有數家醫院加入申請行 列。

(工商 )