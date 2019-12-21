同是畢業於成德高中的校友，林凱威與陳聖平先後加盟美職響尾蛇隊，21日趁休賽季回饋母校。陳聖平透露當初會選擇響尾蛇隊，也是因為學長林凱威對他照顧有加，以前接收不少學長的名牌釘鞋，如今也已經傳承給學弟了。

林凱威是成德高中首位旅美球員，時常回學校指導學弟，今年學校參加黑豹旗，更在場見證成德隊史首次晉級八強。21日與學弟陳聖平，回到母校參加國泰金控主辦「林子偉棒球精進訓練營」，訪談中透露兩人好感情。

「之前回來就覺得陳聖平滿不錯的，送了2雙JORDAN的釘鞋給他，但我看他都沒在穿。」陳聖平在一旁急忙解釋，「收到很開心啊！我還不準其他人碰，都捨不得穿，後來就傳承給學弟了。」

陳聖平也說，當時要選擇球隊時，因為學長林凱威也在，所以選擇響尾蛇隊。明年是他第一個球季，希望健康打滿一整年，也希望學到經驗或英文，未來更加強自己，「也希望大學長(林凱威)在春訓時一起加油，感情越來越好。」

(中時 )