國民黨總統候選人韓國瑜陣營發起的「南方崛起榮光再現、高雄週年慶大遊行」中午起登場，還沒到中午已經湧入數萬韓粉到場力挺，而最新空拍畫面也出曝光。畫面中可見滿滿一整片挺韓人潮。但卻有韓黑嗆，「不是號稱20萬，只有這樣嗎？」。

12月21日挺韓大遊行人潮。(圖/截自 中時電子報直播)

根據《中時電子報》直播畫面，現場空拍影片，清晰可見活動尚未開始，挺韓現場已聚集大批人潮，全場熱情澎湃、士氣高昂。

但卻有批踢踢網友PO文開嗆，「和去年三山造勢相比，人數只有這樣嗎？挺韓跟去年差很多，蠻慘的」。更有網友聲稱，「霸韓遊行人少，是因為今天場子應在晚上，人還沒集完」、「罷韓場要晚一點再看才準」，「罷韓的開始大集結囉，在地人早到幹麻？」。

但也有挺韓網友留言挺韓，「韓國瑜加油」、「多年不見的滿滿旗海，很感動啊」、「1.11下架蔡英文啦！」

(中時電子報)