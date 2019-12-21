國民黨副主龍郝龍斌21日上午參加北市第七選區國量委候選人費鴻泰競選總部成立大會，對於下午遊行馬、吳缺席表示，相信馬總統和吳主席在北部有非常多行程，沒辦法前往，我們能夠去就盡量去，給韓國瑜市長溫暖甚至加油打氣。

民進黨有意在31日前完成《反滲透法》立法，郝龍斌表示，現在綠色恐怖才是真的，民進黨用這個反滲透法，就像戒嚴法一樣限制兩岸交流交往，甚至造成綠色恐怖，所以他覺得現在通過反滲透法，對兩岸交流、對民眾心中恐懼是很嚴重的事。

針對中央黨部評估藍營贏30萬票，郝表示，現在選情是審慎樂觀，但他覺得最後階段，民進黨會用所有手段甚至一些奧步，所以還是要非常小心進行後面選舉。

下午高雄遊行只有郝跟朱立倫出席，但馬英九、吳敦義卻都缺席，對此郝龍斌緩頰指出現在選情非常緊繃，所有能幫候選人助選的資源，都盡可能把力量用到極限。他相信馬總統和吳主席在北部有非常多行程，才沒辦法前往高雄，但藍營人士能夠去就盡量去，給韓國瑜市長溫暖甚至加油打氣。

對於美國在台協會（AIT）警告美國公民避開下午遊行，似乎擔心有衝突，郝龍斌指出，他對於台灣選民，無論是藍綠選民的民主素養、民主風度都有信心，同時他對於高雄市政府、警察局處理陳抗有信心，他確信今天遊行會和平理性進行，大家分別表達想法，但不會有衝突對立。他也呼籲所有選民，不管是支持韓國瑜、還是反對韓國瑜，都希望能夠用理性、和平完成今天的遊行。

張善政在副總統辯論會中說蔡英文看黨外雜誌，郝龍斌表示，他之前也看黨外雜誌，他覺得多了解，甚至在多個方面吸收資訊沒有什麼不妥。但如果做出錯誤判斷，尤其是國家領導人，在兩岸關係上不認同九二共識，造成兩岸險峻，他覺得這就不應該了。他認為，能不能看，每個人有每個人的看法，可是做國家領導人失策更嚴重。

(中時 )