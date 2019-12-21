僑育國小21日舉辦59周年校慶運動會，學生們以流利英語歡迎縣長徐耀昌及貴賓。（巫靜婷攝）

苗栗市僑育國小21日舉辦59周年校慶運動會。（巫靜婷攝）

苗栗市僑育國小21日舉辦59周年校慶運動會，學生們以流利英語歡迎縣長徐耀昌及貴賓，並介紹耶誕裝置藝術及僑育好兒童合作社，展現學校推廣「雙語教育」的豐碩成果，校長李雯琪表示，學校目前積極推動「雙語教學試辦計畫」，透過英語沉浸式課程，讓學童在大量英文聽說刺激下，培養勇敢開口說英文的能力。

苗栗縣長徐耀昌教育政策注重「雙語」，勉勵學子學好國際語言「英語」，增強未來國際競爭力，肯定僑育國小雙語教學試辦計畫成果，每周除了規畫2節英文課，每周五外加1堂多元英語社團、每周1節英文健康課；李雯琪宣布，下學期英語教學再擴展到藝文、自然、體育等課程，讓學生從小養成雙語競爭力。

苗栗市僑育國小21日舉辦59周年校慶運動會。（巫靜婷攝） 僑育國小學生利用環保回收材料製作別具特色的耶誕裝置藝術。（巫靜婷攝）

校慶活動除了各項運動場上競技比賽，另規畫「聖誕主題裝置藝術打卡活動」、「素養導向教學成果體驗攤位」，厚植學生豐富的生活素養，學生利用環保回收材料製作別具特色的裝置藝術，安排12處打卡點互動，創意令人驚豔。

素養導向教學成果體驗攤位，則翻轉傳統園遊會模式，擺攤實作由學生做主，校方給各班1000元成本，讓學生有更多「成本計算、利潤回收」的具體操作概念。

(中時 )