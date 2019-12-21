國民黨台南第六選區立委候選人洪秀柱21日在東區關帝廳廟埕開講，提到自己選在廟口連辦數十場開講活動，就是因為「神明面前不說假話」，要講實話感動選民，並呼籲高雄挺韓與反韓遊行兩軍勿起衝突。

洪秀柱近日密集在東區各宮廟舉辦廟口開講活動，不找昔日好夥伴都來助講，包括桃園市議員牛煦庭、嘉義縣議長蕭淑麗等人，都以靈活的口才，對在廟口聽講的民眾娓娓道來，獲得不少掌聲。

洪秀柱提到來到台南之後，發現這裡宮廟之多，令人驚訝，選擇在廟前開講，是要證明自己在神明前不說謊，要告訴選民政治實情，讓台南選民不再只有民進黨一言堂式的資訊。

高雄市21日正好舉辦挺韓與反韓大遊行，洪秀柱表示，台南市有藍營支持者南下聲援，相信綠營支持者也是，她呼籲雙方支持者，將活動當成是一場嘉年華會，開心的參加，兩軍對壘，各人支持各人的對象，說出心中支持的道理就可以，熱情、激情無所謂，但不要起衝突，才算是一場成功的政治遊行。

(中時 )