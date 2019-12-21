宋緯恩近來演出LINE TV的BL劇《那一天》大受歡迎，他所屬的經紀公司怡佳娛樂在20日他25歲生日當天，為他舉辦首次生日感恩粉絲見面會。原本擔心沒人參加，沒想到開放報名不到10分鐘就額滿，還有遠從日本來的粉絲15年都沒出過國，此次卻特地飛來台灣，令宋緯恩感動到說不出話來。

他生日前，每天工作滿檔，連出國晚上的休息時間也不斷反覆練習表演曲目，深怕自己第一次的粉絲見面會不夠完美，沒想到卻因為過度緊張導致腸躁症發作，見面會當天還吃了止瀉藥才上場，讓工作人員都替宋緯恩緊張地捏一把冷汗。

活動當天，他一出場就感受到粉絲的熱情，宋緯恩感動到紅了眼眶，看到粉絲剪輯的生日影片更是淚流滿面，最驚喜的橋段是，吳念軒跟張豐豪突然端著蛋糕驚喜出現。3個人的好感情眾所皆知，本來吳念軒跟張豐豪20日當天都有工作沒辦法參加，結果竟有默契在工作結束後都趕到活動現場。吳念軒正在台中趕拍新的電視劇，一收工馬上從台中開車趕上，他當天在台上一句：「你的生日怎麼可以沒有我。」讓宋緯恩暴哭，直喊「你們真的很過分耶」，3人好交情可見一斑。

見面會上，宋緯恩除了第一次表演歌唱，也是第一次與粉絲近距離互動，為了感謝大家，宋緯恩堅持在會後一定要和每一位到場的粉絲單獨合照，他感性說：「一路走來，越來多的粉絲支持讓我無比的感動與感謝，所以想盡可能的跟大家互動，雖然無法記得每一個名字，但是想要努力的記下每一張可愛的臉。」

(中時 )