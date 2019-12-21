蔡英文總統（右三）由同黨立委候選人周江杰陪同（右一）陪同，前往關西鎮太和宮上香、贈匾。（莊旻靜攝）

蔡英文總統輔選行程馬不停蹄，結束六福村與社福團體共度佳節後，立即前往關西鎮太和宮贈匾「淳風化俗」，蔡英文也表示，她2015年在關西成立競選辦公室，此刻舊地重遊也很有感情，特別關注關西的長照，「浪漫台三線及客庄文藝復興計畫一定把關西放為重點」，希望大家「總統可不可以支持一下蔡英文啊？」

民進黨第一選區立委候選人周江杰先以客語向鄉親致詞，也說自己走遍各村各里，隨後致詞的蔡英文總統，也小秀一段客家話，更向民眾推薦周江杰「頭腦清楚、有服務熱忱」，而且「這麼年輕做立委有好處，打一個電話就會來」，而且「用客語講也沒問題」。

蔡英文也說，她在第一任競選總統時，就在關西鎮設立服務處，也常來關西吃美食、參訪太和宮，三官大帝庇佑她當選，如今舊地重遊看到大家「我很高興」，關西鎮的「老人家比較多一點」，她也關心長照是否做得好。

蔡英文表示，政府在2016年開始推動長照，起初預算為50億，明年將增加到400億，未來4年則將增至600億，期望老人家無論在家裡、社區或是照護機構，都能得到最好的服務。

蔡英文指出，她走在關西路上，看到窗櫺也令她回想起她年幼住在中山北路的窗，特別有歷史感，「讓我很感激關西把這些都留下來」，她也說，關西鎮會是浪漫台三線、客庄文藝復興計畫的重點，讓觀光客走入能感受到在地的美、人民的熱情。

(中時 )