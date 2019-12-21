「1221Wecare台灣大遊行」罷韓活動即將登場，Wecare發起人尹立活動前受訪說，他是一個很好睡眠的人，但卻沒想到昨天竟然失眠了，這次的遊行不只是一個訴求，也承擔了很多人的期望及很大的責任，今天霸韓遊行即將開走，大家這次遊行訴求都是一樣，都希望韓國瑜趕快離開高雄。

尹立說，今天下午遊行大家將從文化中心走到鹽埕區的大勇路及公園路終點站，最後進行一個大儀式，不管如何，霸韓遊行會是用理性、和平及歡樂的方式來進行。

尹立表示，今天上午10點多他就抵達遊行現場，發現很多人特定從中北部開車或搭車南下高雄參加罷韓遊行，讓他感到非常感動，這對他們來說，是相當溫暖的。

他指出，預估這次罷韓遊行會超過10萬人以上，類似的這場遊行去年就曾經舉辦過，當時就有7、8萬人潮，今年雖然同時有艇韓活動，但卻也讓高雄人更團結走入罷韓，一起表達對市長韓國瑜的不滿。

尹立強調，高雄市霸韓及艇韓活動同時展開，為了避免衝突發生，希望兩邊的人都能夠約束自己的民眾，讓大家都是快快樂樂出門、平平安安回家，希望兩場遊行各自表達自己的訴求，讓今天的活動都能夠順利成功。

(中時 )