農業局長蔡精強指出，后里馬鈴薯品質優良，一定要大力行銷推廣。（台中后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

現場有精采表演、馬鈴薯DIY美味料理及免費試吃。（台中后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中后里堪稱是馬鈴薯的故鄉，后里區公所21日舉辦馬鈴薯產業推廣活動，現場有精采表演、馬鈴薯DIY美味料理及免費試吃，吸引大批民眾共襄盛舉；農業局長蔡精強表示，后里馬鈴薯品質優良，一定要行銷推廣，讓民眾知道馬鈴薯是當地重要農特產。

現場有精采表演、馬鈴薯DIY美味料理及免費試吃。（台中后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

蔡精強指出，后里馬鈴薯品質優良，一定要大力行銷推廣，讓民眾知道馬鈴薯是后里的重要農特產；而后里是2020台灣燈會主展區，他也歡迎大家來后里賞燈。

區長賴同一表示，后里除了有高品質農特產品，如馬鈴薯、花卉、高接梨等，還有很多好玩旅遊景點，包括麗寶樂園、后豐鐵馬道、月眉觀光糖廠等，好玩好吃又好買，2020台灣燈會，歡迎大家來后里做客。

后里區公所指出，馬鈴薯為全球第四大重要糧食作物，而后里是台中馬鈴薯產區重鎮，栽種面積達202公頃，年採收量達461萬公斤，由於后里地區有獨特土壤及氣候，加上相對濕度均等及排水良好，終年都是適合農作物的栽培，為典型農業區，種出來的馬鈴薯品質深受好評。

后里區公所表示，今日活動現場提供馬鈴薯創意料理免費品嘗、寓教於樂體驗活動、熱鬧舞台表演等，也推廣后里在地農特產品；亦藉此機會向民眾宣傳「2020燈會在台中活動，歡迎白天來后里遊玩消費，晚上賞燈會！

(中時 )