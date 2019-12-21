外送業崛起的理由，除了省下顧客購買時間外，更提供了許多人性化的客製服務，深得民眾喜愛。顧客可輕鬆在選單勾選出想要商品，又能加點額外的配料，提供每位客人專屬訂餐體驗。不過一名網友點外送餐時備註店家記得「加小辣」，卻在收到餐時看到店家給的「客製化」頓時傻眼，與預期相差甚遠。他拍下照片PO網，大家見狀卻不約而同表示，「這老闆我喜歡」。

該原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，叫了外送，備註請店家加個小辣，結果老闆直接他整罐「辣椒醬」，令他整個傻眼，「是.....在哈囉…」？而餐盒外面還附了店家的小紙條寫道，「沒有A1（一種醬料），Sorry」。網友也紛紛表示，「老闆也太阿殺力」、「要加自己加，老闆就是傲嬌」、「這必須給五星好評」、「隆厚哩啦（全都給你啦）！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，叫了外送，備註請店家加個小辣，結果老闆直接他整罐「辣椒醬」，令他整個傻眼。（摘自爆廢公社）

有網友調侃表示，或許是老闆怕去年發生的「肉圓不加辣事件」重演，爆發家庭悲劇，所以原PO要求加小辣，直接給一整罐辣椒自己加！「看來這老闆成功阻止了一場家暴事件發生」。

不過，也有網友質疑，「小辣拿一罐，大辣不就送一整箱」，哪有這麼好康的事？對此就有人指出，店家只是「懶得丟」而已。網友斷言，不要以為店家附的是滿滿一整罐辣椒醬，可能剩下不多，剛好加小辣的量，所以才「整罐給你垃圾也省得處理」。

原PO只訂餐點加「小辣」卻得到一整罐辣椒醬，網友表示，「老闆也太阿殺力」、「要加自己加，老闆就是傲嬌」、（摘自爆廢公社）

(中時電子報)