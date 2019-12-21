蕭亞軒（Elva）睽違5年推出全新單曲〈當你和心跳一起出現〉，日前傳出有大陸粉絲批蕭亞軒工作團隊愚蠢沒腦，事後稱自己收到蕭亞軒帳號私訊已聯繫法務，針對員工被詆毀不當言論將進行提告。對此，蕭亞軒今日中午在微博、IG開直播，談到黑粉事件，對著鏡頭直說「誰罵我的團隊，叫黑粉來跟我面對面，我迫不及待」，捍衛團隊霸氣十足，更讓許多粉絲歪頭跪求「可以去你公司上班嗎？」

新歌〈當你和心跳一起出現〉20日上線後，立刻衝上數位音樂即時排行榜，蕭亞軒也在直播中感謝粉絲多年支持，也提及新專輯《Naked Truth赤裸真相》是自己花費5年時間醞釀，呼籲粉絲「不要催我，讓我覺得被逼迫」，將以每月推出一首新單曲方式完整呈現，也將於明年8月24日生日當天，宣布啓動全新世界巡迴演唱會。

直播中蕭亞軒頂著素顏邊化妝，滿懷期待透露待會將出門逛聖誕燈展，此外也不時看見小16歲男友黃皓在鏡頭後方出沒，用充滿愛的眼神注視她，雖知道正在直播中，但兩人抵擋不住對彼此愛意，不時相識甜笑，黃皓更在鏡頭前甜吻蕭亞軒，瞬間蕭亞軒宛如小女孩露出害羞表情，讓粉絲直呼「甜爆了」。

(中時 )