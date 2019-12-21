2020台灣燈會台中官網已上線。（盧金足攝）

繼2020台灣燈會台中官網上線，台中市政府21日正式啟用「台灣燈會智慧導航APP」，民眾只要到達燈會展區附近區域即可使用，尋找哺集乳室、洗手間、亮點燈座、服務中心、接駁車站、美食攤位等，只要一指通，貼心的APP就會智慧導航帶給民眾超方便服務。

研考會主委吳皇昇表示，市府設計燈會專屬的導航APP，希望民眾在燈區遊覽時，不用花太多時間尋找各項服務設施，只要下載APP就可以提供完善的資訊和引導，符合大家人手一機的習慣。

「台灣燈會導航APP，將地圖上的多項設施和亮點燈座都放入」，吳皇昇說，民眾只要在地圖或選單上點選，就可直接進行導航，介面功能直觀不複雜，市府開發出導航APP，給民眾更方便燈會體驗。

資訊中心主任黃惠敏強調，台灣燈會智慧導航APP結合官網的設計，一進APP首頁就能看到民眾最常查詢的交通接駁及展演資訊，在導航方面，經多次現場實測及調校，將駁站點、哺集乳室、亮點燈座、洗手間位置、服務中心等都放進系統，讓民眾使用手機就輕鬆查詢及簡單導航。

民眾可先瀏覽燈區及燈座的介紹，看到想去的燈座後點選「開始導航」，或從APP首頁的「燈區導航」進入燈區的地圖後按圖索驥，只要跟著畫面和語音走就能去想去的地點，暢遊燈區不用擔心會迷路。

(中時 )