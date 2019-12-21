時代力量不分區立委候選人小燈泡媽媽王婉諭全台巡迴講座20日晚前進雲林，和雲林縣議員廖郁賢一與大家座談，參與的幾乎都是年輕人。（許素惠攝）

時代力量不分區立委候選人小燈泡媽媽王婉諭全台巡迴講座20日晚前進雲林。（許素惠攝）

時代力量不分區立委候選人小燈泡媽媽王婉諭（右）全台巡迴講座20日晚前進雲林，和雲林縣議員廖郁賢一與民眾座談。（許素惠攝）

時代力量不分區立委候選人小燈泡媽媽王婉諭（右）和雲林縣議員廖郁賢（右三）為政黨票尋求大家支持。（許素惠攝）

時代力量不分區立委候選人小燈泡媽媽王婉諭全台巡迴講座20日晚前進雲林，強調身為小燈泡事件的受害者家人，過程中發現台灣的司法有很多的問題與漏洞，所以觸動她投身政治，同時也能理加害者從小被家長限制交友，沒能結交能夠傾吐的朋友，導致其一生都沒能在心理面上有依賴的對象，最終導致憾事發生。

王婉諭偕雲林縣議員廖郁賢和2、30人一起討論環境汙染議題，並以親子共學團的參與者，分享如何與孩子一起認識環境議題，參與的幾乎都是年輕人。

王婉諭指出，她發現現在孩子容易性早熟，可能是因為免洗餐具中含有塑化劑所致，這也會影響孩子心理跟不上生理變化，容易遇到一些困擾，如果能從小就學習環保意識，看到不公不義時會比大人更勇敢，只要好奇、想了解任何事情，就能持續對孩子加深加廣對於環保，甚至是各種議題的認知。

她表示，曾帶孩子上街訪問手搖店，想了解一天會生產多少垃圾。當小朋友聽到一天能做500-2000杯飲料都很驚訝，因為幼兒園小朋友很少接觸大於100的數字。

廖郁賢回應，環境權是孩子們生活成長的重要權益，對於像是六輕、工業區空氣汙染問題，就應開讓孩子們能夠認識環境汙染對於自己生活上的影響或不便。

現場有人提問關於六輕這個龐大的經濟體，又造成環境汙染的結構性問題的看法？

王婉諭說，因為時力不是政二代、富二代，而是以小民身份出來參選，更能夠突破過往政治的侷限，不會受到錢財收買，更能夠民眾的聲音，把問題放大，才能讓民眾參與政治，讓政治才能回歸本質成為眾人之事。

廖郁賢則說，她會以議會透明的主張，讓更多民眾了解雲林縣政府與議會的情況，邀請大家一起來監督政府，也強調女性參政的重要，才能將更多女性的觀點帶入國會中，翻轉政治的父權思維，不再被笑說「穿裙子的沒用」。

王婉諭也提到關於社會安全網的部分，主張應從源頭找出問題癥結，才能真正解決問題。在小燈泡事件中，她理解加害者從小被家長限制交友，沒能結交能夠傾吐的朋友，導致其一生都沒能在心理層面有依賴的對象，最終導致憾事發生。她希望未來每個被害人在司法案件中都應該享有同等的權利，不應該因為案件重大與否，而有不同的「禮遇」，而享有最多資源的國家，更應該積極作為，而她進入國會後也會持續這個議題，且拓展如都市住房、公共托育等議題。

(中時 )