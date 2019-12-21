阿嬌和賴弘國去年結婚。（圖／翻攝自鍾欣潼微博）

38歲女星鍾欣潼（阿嬌）去年嫁給「醫界王陽明」賴弘國，日前她為老公新診所站台，更放豪語想生3胎。最近阿嬌為一名網紅的賣貨直播站台，被粉絲發現過程中阿嬌數度雙眼無神，表情無奈，似乎有點皮笑肉不笑，疲累模樣讓人心疼，還有人質疑她是否願望成真有喜了。

阿嬌先前和賴弘國上蔡康永與小S主持的《花花萬物2》，談到去年辦的婚禮，阿嬌透露自己的堅持是結婚相關的事她不出錢，因為不想要有「拿錢把自己嫁出去」的感覺，賴弘國也贊同，但坦言經濟壓力有點大，尤其是國外辦婚禮時，自己只邀了10幾人，阿嬌卻邀了80多位賓客，讓賴弘國自嘲：「怎麼會有人結婚結到快破產！」

據《新浪娛樂》報導，阿嬌最近現身某賣貨直播，當天她頂著一頭捲髮、穿著格子襯衫現身，表情有些疲憊，還被捕捉露出放空的表情，網友評：「這種事放截圖是最不可信的」、「為什麼現在很多明星都幫網紅賣貨？是因為出場費很多嗎？」、「看起來好累」、「還是希望她幸福」。

(中時電子報)