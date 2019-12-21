立委黃秀芳本周舉行泡泡派對嘉年華，上周則舉辦大型足球派對，吸引許多家長帶小朋友熱情參與。（摘自黃秀芳臉書／謝瓊雲彰化傳真）

暫時放下選戰煙硝味，彰化立委黃秀芳舉辦的大型親子活動深受選區支持者、家長青睞，也藉此宣傳政績爭取認同。（摘自黃秀芳臉書／謝瓊雲彰化傳真）

前立委陳杰宣布退選後，競總的「杰士尼圓夢樂園」依舊天天開園迎接大小朋友歡樂入場，每到周末假日還有闖關、說故事、DIY手作體驗和市集，熱鬧滾滾（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

2020大選選戰倒數21天，各區域立委候選人無不卯足全力最後衝刺，彰化縣第二選區屬於激戰區、選情緊繃，藍綠立委候選人張瀚天、黃秀芳，本周末皆舉辦大型親子派對和家長小朋友們同樂，提前感受耶誕佳節氣氛、度過周末歡樂時光。

彰化縣第二選區立委候選人包括現任民進黨籍黃秀芳、國民黨籍張翰天和無黨籍的黃玉芬三腳督，選情緊繃；但正值耶誕節前夕，候選人們不約而同選擇暫時放下選舉口水和政治紛擾，透過親子活動拉近與年輕父母選民的距離。

立委黃秀芳之前也曾在周末午后舉辦親子泡泡趴，今天下午2點在彰化市玉皇宮，也舉辦YOYO家族泡泡派對，邀請來孩子們最喜愛的「YOYO家族」，讓YOYO Man、和YOYO家族的哥哥姐姐們帶著孩子一起唱唱跳跳，現場也設置有最讓孩子興奮雀躍的大型氣墊遊樂設施，陪家長與孩子們提前溫馨過節。

黃秀芳競選總部指出，泡泡是最能療癒人心的夢幻小物，許多大小朋友在泡泡的世界裡迅速變成好朋友；明天22日上午在彰化市延平公園也還有一場，全部免費報名。尋求連任的黃秀芳選戰主打政績牌，強調任內爭取到許多建設，透過親子派對的形式，在歡樂氣氛中自然而然表達政績與選戰訴求，能更快融入選民心中。

另外，飽受抹黑攻擊的張瀚天，以「浪子回頭」為訴求強調自己從政後在選區內深耕服務，深獲肯定，選戰期間經常以「瀚天超人」形象與孩童們互動，今天傍晚5點也在延和公園舉辦「瀚我一起做做公益，耶誕嘉年華會」活動，內容安排踢踏電台的刷子舞、馬戲團表演、耶誕花車進場及O劇團的奇幻舞台劇《短耳兔》演出，節目十分精彩，張瀚天還以特殊裝扮搭著耶誕花車夢幻入場，讓孩子們興奮又期待。

張瀚天競選總部強調，雖一直飽受網路和假民調電話抹黑攻擊，但仍堅持打歡喜、健康的正面選戰，22日冬至還將邀請婆婆媽媽志工回到張瀚天老家三合院，包粽子、包粿，現包現煮鹹湯圓，溫馨過節。

值得一提的是，前立委陳杰宣布退出立委選戰後，競選總部打造「杰士尼樂園」依然天天不打烊，平日接受許多幼兒園預約歡樂入場，周末更有許多家長捐發票帶小朋友免費入場體驗，周末兩天有手作糖霜餅乾、花花姐姐說故事，更邀請特色商家到場邊擺市集鼓勵消費。

(中時 )