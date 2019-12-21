國民黨總統候選人韓國瑜去年競選高雄市長時高唱夜襲，成功凝聚支持者也創造話題，競選總統時則唱我現在要出征，搭配競選服裝戰鬥機飛行員夾克，整個競選活動充滿軍事與戰鬥氣息，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，韓國瑜用軍歌，軍旗、軍服比喻作戰，剛好符合每次選舉需要逆轉勝的奮鬥情境，把拚鬥精神具象化的符號憑藉，有鬥志、有殺氣。

胡幼偉分析，韓國瑜軍事作戰模式競選異常成功，主要分為兩個層面，一個是台灣40歲以上男性選民而言，當兵的日子是一種長存於心的有趣回憶，韓國於的軍事化競選，勾起男性中老年選民對軍隊的回憶，所以接受度很高，也接受的很自然。

對女性選民而言，因為沒有當過兵，加入韓家軍後，突然彌補這輩子沒玩過軍事遊戲的遺憾，現在跟著韓出征，也就覺得特別新鮮有趣。而軍歌、軍旗、軍服、作戰的比喻，剛好符合韓每次選舉都需要逆轉勝的奮鬥情境，讓大家跟著老韓突圍時，有歌可唱、有旗可揮，也就是有了把拚鬥精神具象化的符號憑藉。

胡幼偉認為，韓有殺敵致勝的那股猛勁，即便在這場選舉沒有錢，但卻有部隊、有鬥志、有殺氣的韓家軍力挺；反倒是民進黨就沒有這一套，最後將演變成軍人跟老百姓的對決，當然軍人容易獲勝，今天高雄挺韓和罷韓尬場遊行，誰輸誰贏早可預知。

(中時 )