外埔區花燈車車頭以蜜蜂造型包覆，側面蜂巢設計以手機掃瞄QR code連結AR。（台中外埔區公所提供／陳淑娥台中傳真）

外埔區長葉聯慶指出，外埔區以農業為發展，物產豐富多元且素有「花果原鄉」美名，因此以「外埔農特產品」為主題來設計特色花燈車。（台中外埔區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市29區花燈車20日在文心森林公園集結亮相，外埔特色花燈車首次在民眾面前登場，區長葉聯慶表示，外埔區花燈車以「外埔五寶｣為主題，將「稻米｣、「芋頭｣、「紅龍果｣、「葡萄｣及「蜂蜜｣Q版公仔融合農特產王國角色做搭配，充分呈現在地特色，也吸引許多市民駐足欣賞。

為迎接2020台灣燈會在台中，全市29區公所全面動員，透過花燈車方式呈現各區在地特色，29輛花燈車昨天在台中文心森林公園集結亮相，由市長盧秀燕率同各界長官貴賓及29區區長，共同點亮並啟動花燈車，隨後進行市區遊行活動，提前為2020台灣燈會暖身起跑。

葉聯慶表示，外埔區花燈車以「外埔五寶｣為主題，將「稻米｣、「芋頭｣、「紅龍果｣、「葡萄｣及「蜂蜜｣Q版公仔融合農特產王國角色，花燈車頭除以蜜蜂造型包覆外，側面蜂巢設計以手機掃瞄QR code連結AR，讓民眾可透過動態影音串聯裝置，了解花燈車設計理念，且車尾蜂巢部分還加入外埔觀光景點。

葉聯慶指出，外埔區以農業為發展，物產豐富多元且素有「花果原鄉」美名，因此以「外埔農特產品」為主題來設計特色花燈車；為了使花燈車設計更為吸睛，外埔五寶Q版公仔除融合農特產王國角色，其中蜂蜜金黃液體部分，以外埔花卉「文心蘭」及「黃金海芋」舖陳，稻米、芋頭的部分分別以「米國王」、「芋頭娃娃」呈現，葡萄及紅龍果則以「葡萄公主」及外埔最佳代言人「紅龍果王子」詮釋，將花與果的元素，在花燈車上作巧妙結合。

葉聯慶表示，民眾到后里森林園區欣賞花燈，體驗山城風光後，不妨可至鄰近外埔走走，體驗花果原鄉獨特風貌，包括「水流東桐花步道」、「公婆樹」、「永豐觀景台」、「高鐵瞭望台」、「農藝傳坊」、「忘憂谷」及「愛的長廊」等著名景點；還可依不同季節時令搭配红龍果、芋頭、薑荷花及黃金海芋採果及採花行程，另有客家傳統米食DIY手作體驗，豐富多樣的遊程，組合成最棒休閒農業旅遊。

葉聯慶說，回程更不能忘了帶著好吃外埔肉粽、田媽媽劉員外傳統米食、麻姥姥手工餅、ST手作麵包及愛威曲奇餅等人氣伴手禮與親友一同分享，邀請民眾到外埔遊玩並品嘗特色農產品，體驗花果原鄉魅力，呼籲大家燈會期間，更別忘了給外埔特色花燈車投下寶貴的一票。

外埔區公所指出，2020台灣燈會主燈區在后里森林園區規劃「璀璨29花燈車燈區｣，民眾可由花燈車了解大台中各區特色景點、農特產品與美食，台中市政府精心規劃2場花燈車遊行活動，除了台中文心森林公園首場外，明年也將在主展區后里燈區規劃遊行活動。

(中時 )