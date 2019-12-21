表定下午1時30分要從文化中心出發的wecare台灣大遊行，主辦單位稍早聲稱，由於目前人數爆表，因此還在努力整隊中，預計下午2時出發，至於外界關心的遊行人數，現在也還沒有辦法預估。

根據提供的流程，wecare台灣大遊行預計下午1時在九天民俗技藝團開場後，於下午1時35分正式從文化中心出發，下午3時30分抵達公園路端的主舞台後，將由前高雄氣爆自救會長陳冠榮等人致詞，活動發起人尹立也將宣讀罷免宣言。

「白眼女神」高雄市議員黃捷表示，大家都非常堅定希望表達這一年來已經忍無可忍的怒氣，今天就是一個高雄人意志的集結，希望大家可以展現出高雄人真的發自內心的聲音，告訴大家說：「高雄要被光復，我們過去捍衛的民主價值要被找回來」。

踩紅媒大隊長高雄市議員高閔琳說，大家都知道，中共的紅色滲透跟紅色媒體已經開始在影響台灣民宿，及台灣每一次的大選，所以我們特別組成踩紅媒大隊，希望能夠反制紅色媒體，然後反制紅色滲透，今天也特別準備了可愛的草莓帽，等一下會有很多大小朋友在她的踩紅媒大隊跟著她一起走。

整個罷韓大遊行從Wecare大隊開始行走，罷韓民眾由道路兩側頂著：「光復高雄、保衛台灣」等字樣的旗幟集及「光復高雄、重返榮耀」、「騙子」、「草包」等字樣的文宣品跟著隊伍前進。

遊行隊伍一路從五福一路、五福二路、五福三路、五福四路左轉公園二路、公園二路及大義街口、公園二路及七賢三路口，大家遊行往七賢公園路口的主舞台方向前進，沿途中，大家也一同高喊：「因為愛高雄、所以站出來」、 「去去國瑜仔、 高雄還給我」、「罷免韓國瑜」 、「下架草包」。

(中時 )