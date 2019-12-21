詹琬蓁秀出楊蕙如8月6日在臉書標註蔡啟芳的po文。（立委候選人王啟澧競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

詹琬蓁秀出楊蕙如8月6日在臉書標註蔡啟芳的po文。（立委候選人王啟澧競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

詹琬蓁秀出楊蕙如8月6日在臉書標註蔡啟芳的po文。（立委候選人王啟澧競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

國民黨嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧陣營今（21）日開記者會，為被對手民進黨立委候選人蔡易餘告的媽媽盟打抱不平，痛批蔡是「賊卡惡人」（惡人先告狀），並加碼爆料，「卡神」楊蕙如8月在臉書稱蔡啟芳為「公公」，蔡啟芳還留言回覆，證明他們的關係不尋常。蔡易餘競選團隊則批，蔡已拿出身分證，證明是單身，王每次都講同樣的事，「難道不膩嗎？」

立委蔡易餘競總發言人林緗亭批王啟澧「是在哈囉嗎？」（到底是再幹嘛？），選舉到現在都用負面的選舉招數，任何場合都講同樣的事，難道不膩嗎？蔡已拿出身分證，證明他是單身、沒有配偶，王是選立法委員，不是「徵信社」，請王端出政見，給選民了解好嗎？

縣議員詹琬蓁、楊秀琴、賴瓊如、林于玲、吳思蓉、詹黃素蓮今日皆到場，舉著字卡並高喊蔡易餘、「男子漢大丈夫敢做敢當」、「知法玩法，滿口謊言」等。王啟澧強調，蔡先為拆媽媽盟布條涉嫌竊盜等罪道歉後，又控告媽媽盟，身為立委候選人的他，不能坐視媽媽盟遭蔡易餘「霸凌」，請蔡尊重言論自由及民主法治的精神，否則選票會見真章。

詹琬蓁秀出楊蕙如8月6日在臉書標註蔡啟芳的po文；內文指出，楊感謝蔡啟芳請她吃芒果；前民進黨台北市議員顏聖冠隨即在下方留言說「她怎麼沒有？」；楊蕙如回覆顏說「你去問我公公」，之後顏在底下標註「蔡易餘」粉專並貼出蔡啟芳私訊給她的留言，要她留地址和電話，讓他寄芒果給她。

詹琬蓁說，這不是很明顯嗎？蔡雖身分證沒有配偶欄，但連台北市議員都知道若要找楊蕙如的公公，就要找蔡啟芳，公開的臉書上都有你們親密的跡象，蔡易餘卻指控別人污衊及違法選罷法；她籲蔡，既然你們交情這麼好，請他盡快幫全台人民找出神影許久的楊蕙如。

＃2020大選、＃立委、＃嘉縣、＃蔡易餘、＃王啟澧

影片：https：／／youtu.be／G1CpFzkdB7A

(中時 )