選戰進入倒數，民進黨現任與未來的副總統人選陳建仁與賴清德的「大仁大德」組合，明天展開「台灣要贏，雙北同行」，兩人明天從木柵動物園出發，開始雙北分進合擊，希望把握最後幾天催出投票率。

賴清德在黨內初選時，由南到北全台的車隊掃街，感動不少支持者，這次「大仁大德」的車隊，明天上午9時30分在台北市立動物園前人行道大誓師，隨後分道揚鑣，賴清德從新店、中和、板東、板西、土城，最後到樹林。

不論蔡英文是否連任成功，陳建仁都將卸任，這也是他最後一次以副總統身份輔選，他則以台北市為主，木柵出發後，連線為萬華、中正、大安、信義、松山、內湖、南港、中山、大同、士林，最後到北投。

蔡英文總統也在臉書這兩位現任及未來得力助手宣傳，她說，距離總統大選的投票日只剩下22天，「我們的車隊大掃街即將出發，就是這個週日，我們的陳建仁副總統以及賴清德副總統候選人 將會共同領軍，從木柵動物園出發」，在台北市、新北市陪同他們優秀的立委候選人車隊大掃街！

她說，2020年的選戰，我們的目標只有一個，就是「總統要贏，國會過半」，讓我們在下一個四年，能夠為台灣做更多的事情。

她表示，沒辦法到現場的朋友，也可以鎖定 2020小英發言人臉書收看線上直播。「雙副總統帶領雙北強棒，立委一定紅不讓！」

(中時 )