國民黨新北市第十選區立委候選人林金結，今日上午至土城學府市場徒步拜票，全力為選戰最後衝刺。（許哲瑗攝）

家長帶著孩子為林金結加油。（許哲瑗攝）

林金結呼籲支持者團結一心、炮火集中，票投1號林金結，國民黨迎向勝利。（許哲瑗攝）

沿途長者認出林金結，上前給予擁抱。（許哲瑗攝）

選戰倒數20天，國民黨新北市第十選區立委候選人林金結，今日上午至土城學府市場徒步拜票，全力為選戰最後衝刺，不少攤商與買菜民眾上前獻上擁抱，給予鼓勵與支持，林金結表示，根據民調顯示，林金結與民進黨籍對手吳琪銘伯仲之間，藍綠對決、選情相當膠著，呼籲支持者團結一心、炮火集中，票投林金結，國民黨迎向勝利。

林金結指出，選戰進入最後關頭，藍營和綠營在地方都有基本盤，根據內部民調，他與吳琪銘的聲量伯仲之間，藍綠選情陷入膠著，他會一步一腳印，繼續努力，掃街時緊握選民每雙手，齊心拼到最後一刻。

林金結指出，新北市長侯友宜明日將為他站台，合體義賣青菜，前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜都會再來為他輔選，國民黨天王陸續來土城三峽為他拉抬聲勢，最後關頭藍營大團結，必能攜手贏向勝利。

土城樂利里長黃銀片今上午也到場力挺，沿街為林金結喊聲，獻上支持與鼓勵，連任四屆的她指出，林金結擔任議員期間替里民和土城居民爭取很多權益，像是新北高工產學大樓暨地下停車場，最初是由林金結提議爭取，經過多年關心與努力，終於預計明年完工，有望解決違停問題，是地方一大福音。

黃銀片說，地方建設雖不該歸功於個人，但林金結擔任議員期間凡事親力親為、事必躬親，是會做事的好民代，希望鄉親給予鼓勵和支持，將好的聲音送進國會，相信一定能為地方爭取更多預算，讓土城變得更好。

掃街現場不少攤商老闆放下手邊工作，上前給予擁抱和鼓勵，也有家長帶著孩子與年邁父母攜手加油，林金結說，自己從小家境困苦，長大後在事業上稍有成就，過去2次參選新北市議員期間，都將所獲選舉補助款全部捐給學校作為急難救助金，迄今已累積了132萬7500元，非常有意義，也感到榮幸。

林金結指出，今天掃街時很多孩子都認出他來，這並非偶然，他每逢萬聖節、聖誕節都會辦裝成聖誕老人，前往幼兒園或托兒所為孩子說故事、玩遊戲，中元普渡時也會在市場發送冰棒，市場居民對他印象深刻，家長也有感，這次選舉的補助款一樣也會捐給國中小作為教育基金，希望能拋磚引玉，替社會盡棉薄之力。

(中時 )