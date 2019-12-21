聖誕節時孩子們都習慣向聖誕老人許願，願望不外乎是各類玩具，然而最近美國一名7歲男童寫的這封許願信，卻令網友紅了眼眶。

18日，「避風港(（SafeHaven）)」在臉書貼上了一封手寫信，這封信來自化名為布雷克（Blake）的7歲男童。他在信中寫道：

親愛的聖誕老公公，

我們必須得離開我們的房子。爸爸生氣了，我們必須做所有的瑣事。爸爸得到了他想要的一切。媽媽說是時候離開了，而她會帶我們到一個更安全的地方，我們不必害怕。

我還是很緊張，我不想和其他孩子說話。今年聖誕節你會來嗎？我們這裡沒有任何東西，你能夠帶一些書、一本字典、一個指南針和一支手錶過來嗎？我也想要一個非常非常非常好的爸爸，你也能辦到嗎？

愛你的，布雷克。

許多網友看過這封信後，除了慷慨的捐贈物資外，也表示「心都碎了」。還有一些曾經受過家暴的受害者，跳出來用溫暖的語言安慰著布雷克。

一名有相似經驗的網友安慰著布雷克，她表示自己也曾經有過不得不帶著孩子離開家。「但是當你的媽媽足夠勇敢時帶你到安全的地方時」，也「請你幫助你的母親，告訴她一切都會沒事。我知道這很難，但一切都會沒事的，我保證。我18歲的兒子曾經這樣告訴我，一切都會沒事，這也不是我的錯。我會替你和你的母親禱告。」

避風港的負責人雅各布（Kathryn Jacob）表示，「布雷克的故事就像我們看到的許多故事一樣。（家暴）問題是如此普遍。」而避風港也承諾不管如何受害者的安全將是他們首要考量，他們不會作出任何妥協。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)