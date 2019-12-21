被稱為「台版陳同佳」的台籍林姓男子在香港犯下鐘錶行搶劫案，林嫌落網並被聲押獲准，台中地檢署已透過法務部，向香港提出司法互助請求，目前已轉陸委會處理中。

據悉，中檢提出的司法互助請求，主要是請港方提供被害人筆錄及監視器畫面。不過，中檢檢察長陳宏達對此不願證實，僅表示目前已進入偵查程序，所有該進行的偵查作為，都在進行中。

根據港媒報導，林姓嫌犯是在10月6日上午抵達香港後，假扮顧客進入尖沙咀麼地道一家鐘錶店，持空氣槍威脅店員，搶走2只價值99萬港幣約388萬台幣的手錶後逃逸，並於當天即搭計程車到機場搭機返台。

法務部在媒體報導此案後，立即依香港澳門關係條例第43條，確認台灣有管轄權，並指示台灣高檢署結合警方去了解案情，在極短時間內即查獲犯嫌，並查扣不法所得現金270萬餘元、4支勞力士手錶，檢方依重罪、逃亡之虞將林嫌聲押獲准。

由於林嫌的犯罪地在香港，卷證資料都在港方，承辦的台中地檢署日前已經提出司法互助請求。

不過，法務部還是強調，我方對這件搶案絕對有管轄權，所以，歡迎港方被害人跨海來台提告，這樣可以直接進行偵辦，省去卷證移轉的手續，被害人身兼證人，更可以直接作證，可以讓偵查更有效率。

(中時 )