台南市北區今年發生10件即時死亡車禍，11人因此喪命，警方在年底大量宣導，開元派出所長莊文輝找來5位里長，號召里民當起警察志工，一起製作交通標語，趁耶誕前夕上街頭舉標語遊行，扮起耶誕老人發送糖果，用「交安口號」來「報佳音」。

對警方來說，一件凶殺案死傷一條人命即是重大案件，但車禍的死亡數字遠高於凶殺命案，對家庭的傷害更甚於凶殺命案。

台南市最近才發生汽車飛撞火車站等離譜交通事故，各警分局都在年底加強交通宣導，台南市警5分局一整年發生10件即時死亡車禍，比去年6件大幅成長，警5分局長陳錦文要求各派出所思考交通安全宣導創意，讓民眾更重視交通安全。

公園所拍攝交通安全宣導影片，北門所向業者租借一台客運車，到校園對學生宣導大型車死角的危險。

開元派出所找來長勝里長吳澐晏、中樓里長楊政衡、振興里長童小芸、合興里長吳承芳、元寶里長李和峰5人，一起出動70位民眾當起警察志工，製作交安標語，上街舉辦宣導遊行。

活動剛好在耶誕前夕，遊行以耶誕報佳音的模式進行，志工們戴上耶誕帽，打扮成耶誕老人，從開元派出所出發，走到崑山中學折返，沿途發送糖果給停等紅燈的用路人，過程約1小時。

莊文輝表示，透過大聲公宣導交通安全口號，希望加強防禦駕駛觀念，保持車距及路口淨空，行進間遵守交通安全，減少車禍死傷發生。

(中時 )